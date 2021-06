Mejores plataformas para invertir en criptomonedas en 2021

Una criptomoneda es una divisa alternativa o moneda digital que utiliza criptografía fuerte (es decir, altamente resistente al criptoanálisis y, en principio, casi imposible de descifrar) para proteger las transacciones que se realizan con ella, así como para verificarlas. Su uso no está exento de polémica, ya que se trata de monedas, en general, no reguladas y que no se consideran ‘dinero' a efectos legales, al menos por ahora y en el caso de España.