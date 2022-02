El plan de la banca para mejorar la atención a mayores y simplificar cajeros y "apps"

La imagen que están viendo es todo un hito. Son más de las once de la mañana, exactamente las 12 de la mañana y en el interior de esta sucursal de Abanca siguen atendiendo a los clientes. "Me parece que nos merecemos ese privilegio de poder venir a la hora que nos venga bien". Es el primer fruto de la campaña liderada por Carlos San Juan, al que los mayores reconocen su labor. " Consiguió las firmas porque Somos viejos no somos idiotas".

Además de la ampliación de horario lo más importante para ellos es la humanización del trato. "Me encanta que hagan eso, porque yo no me defiendo", comentan no sin lanzar alguna ironía. "Ellos cobran por todo, que ayuden por lo menos". El Banco Santander es el siguiente en ampliar horarios y atención, empezará el lunes.