En plena escalada de precios del gas, de los combustibles, de la cesta de la compra, de la factura de la luz... el consumidor sufre las consecuencias en su bolsillo. Buscar fórmulas que permitan ahorrar unos euros es, si cabe, más importante en este contexto en el que perdemos poder adquisitivo. Algunos pequeños gestos del día a día pueden ayudar a que las facturas sean menos elevadas y a que nuestro consumo sea menor. No hay fórmula mágica, se trata de consumir menos para que disminuya el precio que pagamos.

Esto ocurre cuando, por ejemplo, apagamos la televisión con el mando a distancia y, al igual que otros aparatos, una lucecita continúa brillando en color rojo. En otros casos, no hay tal advertencia: muchos de los gadgets que utilizamos incorporan un transformador eléctrico que, incluso, no utilizándose continúan gastando energía eléctrica si siguen enchufados como el cargador del móvil.

Endesa advierte del gasto de estos dispositivos cuando no se están utilizando y para evitarlo, recomiendan desenchufar los aparatos de la red eléctrica o su fuente de alimentación, en el caso de portátiles, ordenadores, etc. o comprar una regleta con interruptor, que permite desconectar todos los dispositivos cuando no se están utilizando.