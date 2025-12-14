En el vídeo se puede ver cómo el hombre se acerca sigilosamente a uno de los atacantes y le desarma

11 personas han muerto por los ataques

Sídney11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

Finalmente las autoridades han confirmado que el suceso ha sido un ataque terrorista: "Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista", ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

La actuación heroica de un ciudadano

Entre las imágenes que están circulando por internet del trágico suceso destaca la heroica actuación de un hombre que se enfrentó a uno de los autores del tiroteo. En el vídeo se puede ver cómo el hombre se acerca sigilosamente a uno de los hombres armados en un aparcamiento, y se lanza contra él para acabar tirándole al suelo.

Después, el hombre consigue desarmarlo y coger su rifle, mientras que el atacante se aleja.

Israel condena un "vil ataque terrorista" contra una celebración judía

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.