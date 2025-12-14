El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta en reconocimiento a la trayectoria vital y profesional del cantante y compositor extremeño, líder de la banda de rock Extremoduro y fallecido este miércoles.

En los últimos años, el Palacio de Congresos de Plasencia se convirtió en "refugio y lugar de ensayo" para el cantante y para su banda, así como en escenario de grabación de videoclips.

"Con el nombre de Palacio de Congresos Roberto Iniesta, Extremadura rinde homenaje a una de las personalidades más representativas de la región, consolidando su legado en su ciudad natal, la capital del Valle del Jerte, y correspondiendo a la reivindicación de impulsar este edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores", ha destacado la Junta en un comunicado.