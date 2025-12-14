Homenaje a Robe Iniesta en Plasencia: se prevé que acudan más de 30.000 personas
El homenaje se celebrará durante doce horas en el Palacio de Congresos, al que desde ahora dará nombre el mítico compositor
El emotivo gesto del público de Dani Martín a Robe Iniesta: miles de personas cantan 'Si te vas' antes de su concierto en Madrid
PlasenciaEl músico Robe Iniesta recibirá este domingo, 14 de diciembre, un "sentido homenaje" en el Palacio de Congresos de Plasencia, su localidad natal, tras su fallecimiento este pasado miércoles a los 63 años.
Durante toda la jornada se dispondrá de varios libros de condolencias para que las personas asistentes puedan dejar unas breves palabras de despedida.
El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta
El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta en reconocimiento a la trayectoria vital y profesional del cantante y compositor extremeño, líder de la banda de rock Extremoduro y fallecido este miércoles.
En los últimos años, el Palacio de Congresos de Plasencia se convirtió en "refugio y lugar de ensayo" para el cantante y para su banda, así como en escenario de grabación de videoclips.
"Con el nombre de Palacio de Congresos Roberto Iniesta, Extremadura rinde homenaje a una de las personalidades más representativas de la región, consolidando su legado en su ciudad natal, la capital del Valle del Jerte, y correspondiendo a la reivindicación de impulsar este edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores", ha destacado la Junta en un comunicado.
Así es la millonaria herencia que deja Robe Iniesta tras su muerte: sus proyectos empresariales y quién los gestionará
Más allá de su gran impacto cultural, su deceso también ha generado dudas sobre la gestión de su patrimonio, que combina éxitos artísticos con negocios empresariales de gran calibre.A lo largo de más de 30 años de carrera, el artista construyó un legado económico fruto de su trabajo con Extremoduro y de su trayectoria en solitario, que ahora se traduce a través de diversas sociedades empresariales dirigidas por su entorno más cercano.Ir a la noticia
Cortes de tráfico
Desde de las 8:00 horas se han establecido nuevos cortes de tráfico -excepto para el acceso a garajes- en las calles Cueva de la Serrana, Fuente de la Serrana y Serrana de la Vera.
Cómo acudir al homenaje: todo lo que debes saber
En cuanto al estacionamiento, autobuses y turismos podrán hacerlo en el Recinto Ferial del Berrocal, siendo el acceso para los primeros por la Avenida de Salamanca, Hostal Real, Travesía de Salamanca y José de Espronceda; mientras que los vehículos particulares podrán hacerlo, igualmente, por la Avenida Roberto Iniesta.
Por su parte, el público de a pie podrá acceder al Palacio de Congresos desde el Recinto Ferial, por Miguel de Unamuno, Sierra de Tormantos o bien por las distintas vías peatonales desde la Avenida de Salamanca, siendo las filas de entrada y salida separadas y debidamente organizadas.
El homenaje arrancará a las 10.00 horas de este domingo
La ciudad de Plasencia ha organizado un homenaje al músico Roberto Iniesta, fallecido el pasado miércoles, que se celebrará este domingo durante doce horas en el Palacio de Congresos, al que desde ahora dará nombre el mítico compositor y vocalista de la banda de rock Extremoduro.
Según la información facilitada por la organización, el acto comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 22:00 horas.