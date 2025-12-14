Los Premios Forqué han celebrado su 31 aniversario este sábado en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid

El recuerdo de los Premios Forqué a Héctor Alterio tras su muerte: "La gala de hoy es un homenaje a las generaciones que nos han precedido"

MadridLa película 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido este sábado el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción en el 31 aniversario de los Premios Forqué al superar a 'Maspalomas', 'Sorda' y 'Sirat', cinta española candidata al Oscar.

Los Premios Forqué han celebrado su 31 aniversario este sábado 13 de diciembre en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid y que ha arrancado recordando al actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán en febrero en Barcelona.

La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, al recoger el galardón, ha asegurado que 'Los Domingos' es una película "respetuosa", especialmente con los espectadores, a los que invita a sacar "sus propias reflexiones, pensar por sí mismo o reflexionar con otros" y ha defendido que ese "respeto" es una manera de "honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a adoctrinamientos o dogmas".

"'Los Domingos' es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos. Gracias a los 600.000 espectadores que habéis ido a ver la película y que habéis estado abiertos a reflexionar y debatir porque eso solo puede hacernos más humanos y menos obedientes", ha expresado.

La producción también ha logrado el Premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina, por la actuación de Patricia López Arnaiz. La actriz ha destacado a Alauda Ruiz de Azúa por su vocación "genuina" al querer hablar de "lo humano".

"Alauda, qué crack. Alauda tiene una vocación genuina de querer hablar de lo humano, de querer investigar, poner luz en las relaciones, en los vínculos y en saber qué nos pasa, qué es lo que nos mueve o qué escondemos. Todo ese gran misterio que creo que nos importa tanto a todos. Y esa es su vocación y ese es su experimento y eso es un placer para una actriz. Gracias a ti he podido percibir y vivir el estremecimiento", ha asegurado.

Por su parte, el Premio Forqué a Mejor Interpretación Masculina ha recaído en José Ramón Soroíz por su papel protagonista en 'Maspalomas', que ha agradecido el galardón a los directores del filme, José María Goenaga y Aitor Arregi por "ese guión maravilloso".

Otra de las favoritas de la noche ha sido 'Sorda', que ha logrado el Premio al Cine en Educación y Valores, dirigida por Eva Libertad, que ha acudido con una chapa de apoyo a Palestina en la que pedía el 'stop del Genocidio' y que ha agradecido a los productores por atreverse a hacer esta película que tenía "ciertas peculiaridades". "El cine nos ayuda a conectar, a cambiar nuestra mirada y a ampliar nuestra experiencia humana. (Este premio) es un reconocimiento al poder transformador del cine", ha manifestado.

'Anatomía de un instante', Mejor Serie de Ficción

En categoría de series, la producción 'Anatomía de un instante' ha recogido la estatuilla a Mejor Serie de Ficción, superando a 'Animal', 'Poquita Fe' y 'Pubertat'. El productor José Manuel Lorenzo ha sido el encargado de pronunciar el discurso de agradecimiento en el que se ha dirigido a los jóvenes para decirles que "con Franco no se vivía mejor"

"Se lo dedico a todos los jóvenes para que entiendan, con esta serie, lo difícil que ha sido conseguir las libertades que hoy tenemos y que luchen denodadamente para no perderlas. Y, de verdad, con Franco no se vivía mejor", ha asegurado.

Por otro lado, la Mejor Interpretación Femenina en series la ha logrado Esperanza Pedreño por 'Poquita Fe', aunque la actriz no ha podido asistir a la ceremonia. En cuanto a la Mejor Interpretación Masculina, Javier Cámara ha sido el galardonado por 'Yakarta'. El actor ha dedicado su premio a los "fracasados y perdedores" porque su personaje en la serie "nunca se lo hubiera imaginado".

La gala, que ha estado conducida por el cineasta Daniel Guzmán y la actriz y directora de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo --además de la ayuda de una Inteligencia Artificial llamada 'Tía'-- ha homenajeado a las canciones que han formado parte del cine español con voces como las de Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeannete, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal.