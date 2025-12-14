Antonia San Juan ha desvelado en la alfombra roja de los Premios Forqué 2025 que solo le queda una sesión de quimio

La alfombra roja de los Premios Forqué 2025, en imágenes

MadridEn pleno tratamiento contra el cáncer, Antonia San Juan acudía este fin de semana a la 31ª edición de los Premios Forqué, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, y atendió a la prensa desvelando cómo está llevando la enfermedad.

"No soy valiente, no me veo valiente, yo me veo que la enfermedad aparece, la enfermedad tú no la eliges y cuando aparece tienes dos opciones, o la afrontas o no la afrontas y la tienes que afrontar", afirmaba la actriz.

La última sesión de quimio de Antonia San Juan

En cuanto al momento en el que se encuentra, desvelaba que se encuentra en el mismo que "cuando me diagnosticaron el cáncer, lo que pasa es que me queda ya la última quimio que es el 30 de diciembre y ya está".

Antonia aclaraba que "estoy enferma pero no vivo la enfermedad, porque nunca me ha gustado ni la que entonces le doy importancia que tiene que tener hacer el tratamiento y nada más, nada de 'pobrecita de mí' ni 'ténganme pena'".

Sobre las críticas que ha recibido por exponer públicamente su enfermedad y el proceso en el que se encuentra, la intérprete confesaba que "no me molesta nada" porque "con 65 años que tengo me viene todo bien, hay gente que está a favor, el 50 está a favor y el 50 en contra... lo que la gente opine, y lo que opinen los demás, está de más".

El tratamiento que ha estado siguiendo Antonia San Juan

El pasado 5 de noviembre, la actriz reaparecía ante las cámaras en la presentación de la Gala Break On Time 2025, que premiaba por segundo año los mejores guiones a nivel internacional. Allí, la actriz atendió a la prensa derrochando simpatía y habló de cómo está llevando su tratamiento contra el cáncer.

"Lo tienes que ir incorporando porque si no, una cosa es estar enferma y otra es vivirlo. No hay que vivirlo, hay que compaginarlo", confesaba cuando saludaba a la prensa y lanzaba un mensaje claro: "Tienes dos opciones, o morirte o continuar".

La actriz, que ha estado plasmando en sus redes sociales cómo está siendo su día a día y cómo lleva los efectos secundarios del tratamiento, confesaba ante las cámaras que "no" es consciente de la ayuda que da a otros enfermos "ni quiero tampoco ser consciente de nada" porque "yo no lo hago con ninguna finalidad ni con nada. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen, yo no quiero".

Además, Antonia comentaba que "me podría haber quedado en mi casa cultivando la enfermedad y diciendo que mal me encuentro y que pobrecita de mí, pero no, no es el caso" y dejaba claro que "a mí lo de luchar y ser una guerrera, no me gusta, esos calificativos no, yo no soy ninguna guerrera, yo soy una actriz trabajando".