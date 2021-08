Las entidades no darán un préstamo a alguien que no presente solvencia para devolverlo, ni a un candidato que no gaste su dinero de forma responsable. Además, cuanto mayor sea el riesgo asumido, mayores serán los intereses aplicables a tu operación. Por eso resulta tan poco recomendable acudir a productos de crédito rápido, donde el análisis de la salud financiera es muy limitado.