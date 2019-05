La última polémica de la ley de horarios: qué pasa con las paradas para fumar, el bocadillo o el cafelito

El Ministerio, que considera que las pausas para fumar, ir a estirar las piernas o desayunar no son trabajo y que también deben estar contabilizadas, apuesta por el sentido común, es decir, incluir estos supuestos de manera clara en la negociación colectiva o el acuerdo de empresa. Esta sería la mejor manera de medir dichas pausas. El estatuto de los trabajadores especifica, de todas formas, algunas normas respecto a horas de trabajo y descanso. Así regula que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas, algo que efectivamente no siempre se cumple.

También especifica que cuando la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas , deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos . Este período se considerará de tiempo de trabajo efectivo cuando así esté fijado o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. Ahí podría entrar la pausa para el bocata o para el desayuno.

Más ojo tendrá que tener el trabajador que salga a tomar el desayuno, fume con asiduidad y además sea de los enganchados al café (sobretodo para no tener problemas a partir de ahora con compañeros que no fumen), pues este perfil puede acarrear a una empresa unas pérdidas al año de unos 4.750 euros, según un estudio elaborado por Jobatus.es.

Cada fumador puede perder 16 días de trabajo al año

El estudio señala que, de media, se fuman 4 cigarrillos durante la jornada laboral, y se destina a cada uno de ellos 9 minutos , solo en este acto se perderían al día unos 36 minutos de tiempo de trabajo efectivo. En términos anuales, y teniendo en cuenta que se trabaja de media 209 días al año (considerando las vacaciones y el absentismo laboral), suponen un total de 7.524 minutos perdidos, o lo que es lo mismo, cada fumador pasa casi 16 días de trabajo completos al año, fumando. A estas pérdidas, les suman 750 euros anuales más por cada trabajador que fuma , ya que estas personas están de baja 4 días más al año de media que las que no fuman, indican desde Jobatus.es.

11 días y medio al año entre cafetitos y desayunos

Más tiempo en el baño por culpa del móvil

Pero ¿para un rato es productivo?

Ahora bien, sin llevar nada al extremo, también existe otra cuestión que no se debe olvidar en este debate. ¿pueden resultar beneficiosas para las empresas esas pequeñas pausas? Investigadores del Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional en Ohio y la Universidad de Purdue en Indiana analizaron si los descansos por un periodo de tiempo reducido podrían aumentar la productividad o reducir el estrés, por lo que crearon un entorno de oficina artificial. Al final, llegaron a la conclusión de que el parón, si era voluntario y espontáneo podría provocar un efecto calmante y una mayor concentración. De hecho, los expertos apuestan por estiramientos, paseos y salir a tomar el aire como pautas que mejorar la productividad, que permiten desconectar por unos instantes del trabajo.ç

Pilar Llácer, experta en RRHH y Gestión de Talento, especialista en Ética de los negocios considera que estamos ante una ley que no es ejecutable y que ahora está mostrando las realidades del día a día. "Hablamos de la pausa de café, por ejemplo, que en ocasiones puede ser más productiva que estar en tu sitio. O si estás acabando un informe y recibes una llamada, ¿qué haces, te vas? Es una medida más recaudatoria que eficaz. Solo cito un caso. A las kellys los hoteles les ofrecen desayunar y entran una hora antes, ahora ya comentan que no lo van a poder hacer. Puede ser bueno en la hostelería para controlar las horas extras, pero ya no estamos en una sociedad de fábricas".