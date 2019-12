La carta de una madre denunciando el abandono educativo a su hijo con autismo

Agotadas todas las vías burocráticas y con la misma respuesta siempre, ' no podemos hacer nada ', Elena ha decidido hacer visible en Informativos Telecinco su situación. A su hijo, cuando se escolarizó en el centro Colegio Público Nuestra Señora de la Peña en Brihuega , se le asignó un A.T.E (Auxiliar Técnico Educativo), una persona que está única y exclusivamente dedicada a trabajar con el menor en toda la vida escolar.

Con el tiempo, al mismo centro fueron llegando más niños con necesidades especiales, algunos de ellos más pequeños y con dificultades motrices y psíquicas. El problema fue que ese auxiliar que había sido enviado para Iván, ahora era compartido por todos los niños con necesidades, en vez de asignar nuevos auxiliares y ahora Iván no tiene una persona dedicada a él.

El centro cuenta con 7 niños con necesidades especiales y un solo A.T.E, por ello Elena y otros padres del colegio piden la ayuda que necesitan sus hijos. "Quiero dejar claro qu e desde el centro tanto los compañeros como los profesores se están portando muy bien . El tutor de mi hijo llega incluso a hacer la función de auxiliar con él, pero ese no es su trabajo porque repercute en los demás alumnos. Educativamente ha mermado mucho. La diferencia curricular es cada vez mayor con el resto de compañeros"

Elena denuncia que si lo que buscan es la inclusión educativa de los menores con necesidades especiales , es necesario que se ofrezcan las herramientas necesarias para que éstos no sufran las diferencias que ya de por sí su condición les implica.

Carta íntegra

Me han pasado su correo para saber si podría aparecer alguna carta en su publicación para que se haga visible esta situación.

Me presento, soy Elena, y vivo en Brihuega, y soy madre de un niño con Necesidaddes Educativas Especiales, en concreto, con autismo.

Me dirijo a ustedes, como portavoz de todos los niños con Necesidades Educativas Especiales escolarizados en el Colegio Público Nuestra Señora de la Peña en Brihuega.

Estamos viviendo una situación penosa en relación con los recursos educativos que deberían recibir nuestros niños y la Administración Pública (Educación ) no nos está haciendo ni caso.Por eso, después de agotar múltiples medios, queremos buscar el apoyo de la prensa, para que nos ayude a hacer visible esta situación.

Cuando mi hijo llegó al Colegio de Primaria, por Dictamen de Escolarización, expresamente redactado, se le asigna un A.T.E. (Auxiliar Técnico Educativo). Alguien que viene exclusivamente para trabajar con mi hijo en toda su vida escolar hasta que un nuevo dictamen diga que no necesita ese apoyo. Así estuvo parte del curso, pues desde que se pidió, hasta que llegó, tardó un tiempo. Otro niño también era atendido por este ATE, en algún momento y no hubo problema. Lo compartíamos.

En segundo de Primaria, llegaron al centro otros tres niños con Necesidades Especiales, más pequeños, con alguna dificultad motriz y también psíquica, y Delegación de Educación, en lugar de asignar un nuevo ATE para ellos, decide que el recurso que era para mi hijo por dictamen, es ahora para todo el centro, así porque sí. Como las dificultades de desplazamiento y autonomía dicen que son superiores en niños más pequeños. El ATE, está en Educación Infantil (en otro Edificio) y pasamos a una situción de casi no verle.

Tenemos el apoyo de Dirección y Orientación del Centro, que también mandan diligencia con el escrito, la reiteran, y mandan periódicamente correos expresando la situación. Les responden que no somos los únicos y que en otros centros están igual. A nosotros ésto no nos vale.

Mi hijo, ni ve este apoyo . Otros 2 niños de primaria tampoco. En mi caso sus dificultades atencionales le hacen no hacer ningún tipo de trabajo si no tiene una persona al lado. Y el profesor tiene otros 16 niños en clase y debe explicar para todos. Estoy muy contenta con los profesionales que tiene, pero están haciendo un trabajo que no les compete, están sobrepasados y saben que nuestros niños podrían llegar a hacer más con la ayuda adecuada.