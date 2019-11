Una chica de 29 años se queda totalmente calva en solo seis semanas por culpa del estrés

"Mi pareja no me habla nunca del tema. Sólo me dice que me ama exactamente igual que cuando tenía pelo". Nadine tenía una gran melena y el hecho de perder todo el pelo de golpe sólo ha conseguido agravar su trauma. La alopecia galopante "ha cambiado totalmente mi vida. Llevo peluca todo el día. Mi pareja no me habla nunca del tema. Sólo me dice que me ama exactamente igual que cuando tenía pelo", continúa.