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Sociedad

Crisis en Ceuta: cientos de migrantes vuelven a la Playa del Trampolín por temor a ser devueltos a Marruecos

Cientos de migrantes vuelven a ocupar la playa del Trampolín en Ceuta, pocas horas después de ser alojados en campamentos temporales
Uno de los migrantes que ha vuelto a la Playa del Trampolín.. EFE
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La atención sigue en Ceuta, donde la Policía ha trasladado a la mayoría de los migrantes que ocupaban la playa del Trampolín a las carpas instaladas por el Gobierno, en un intento por aliviar la situación de estas personas, pero también de los ceutíes, que empiezan a recuperar sus espacios. Centenares de los inmigrantes han regresado a la arena, donde ya estaban limpiando.

La mayoría, de origen subsaharinao, han sido acomodados en el campamento de Loma Margarita, a unos metros de la playa del Trampolín; el otro grupo, de migrantes marroquíes han sido instalados cerca de la frontera, en Loma Colmenar, pero no todos estaban dispuestos a ir a los campamentos organizados; uno 500 han vuelto a la playa: lo hacen por miedo, para evitar la expulsión que se teme que les llegue tras la identificación.

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En la periferia, sin embargo, hay otros cientos, que deambulan por las calles o en cuevas y parques, donde se esconden para evitar ser devueltos a Marruecos.

Por la tarde, voluntarios de la Cruz Roja han vuelto a la playa para distribuir bolsas de comida entre las personas que regresaron a la zona.

Sobre las 20.30 horas, el dispositivo seguía activo y la distribución de comida aún no había concluido. Junto al reparto alimentario, Cruz Roja, también desplazó una ambulancia donde ha prestado asistencia sanitaria a varias personas.

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El regreso de cientos de personas al Trampolín ha obligado además a suspender el operativo de limpieza y desinfección que la Ciudad Autónoma había previsto desarrollar tras el vaciado del asentamiento.

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