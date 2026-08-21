Su embarcación no resistió el oleaje, dejándolos a más de 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas en México

Ambos se refugiaron en una nevera, donde fueron encontrados cinco días después mar adentro en el Océano Pacífico

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En México, la Armada ha rescatado a dos pescadores que llevaban cinco días a la deriva en el Pacífico. Su embarcación no resistió el oleaje, dejándolos a más de 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas. Su salvación: una nevera a la que se mantuvieron agarrados hasta que llegaron los equipos de recate.

Cinco días aferrados a una nevera

Dos hombres de 53 y 32 años salieron a pescar a bordo de la embarcación Camaronera cuando el fuerte oleaje en el Pacífico les hizo perder la comunicación el pasado 14 de agosto. Como única forma a la que aferrarse a la vida, se refugiaron en una nevera, donde fueron encontrados cinco días después mar adentro.

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La operación comenzó después de que miembros de una cooperativa pesquera alertaran a las autoridades y solicitaran ayuda para localizar a los dos desaparecidos, explica la marina en un comunicado. En la operación de búsqueda, encabezada por la Armada mexicana, participaron un buque, una embarcación interceptora y una aeronave.

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Ambos fueron localizados a 130 millas náuticas (240.76 kilómetros) del estado de Chiapas. A la zona se aproximó una Patrulla Oceánica de la Armada de México, quienes efectuaron las maniobras de rescate para poner a salvo a los pescadores, explica la Secretaría Marina de México.

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El personal de sanidad naval les realizó una valoración médica y posteriormente fueron traslados en un helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.