Amenazan por redes sociales a la primera enfermera vacunada contra la covid en Italia

La joven denuncia haber recibido todo tipo de comentarios. " No esperaba tanto odio, tanto veneno y rabia , pero lo volvería a hacer de inmediato. Lo haría mil veces más , por todos mis compañeros que han muerto por ayudar a los demás, por todos los que han perdido su vida truncada por la covid y he visto a demasiados pacientes desaparecer", comentó Alivernini, quien además ha visto incluso suplantada su identidad en Internet . Caso que ya está en manos de las autoridades.

"Como trabajadora de la salud, vacunarse es lo correcto. Los insultos no me han hecho cambiar de opinión. Llegaron a cuestionar si las fotos de las vacunas eran verdaderas. Alguien dijo que la aguja no estaba ahí y otros especulaban con que esas imágenes no se habían tomado en ese momento. La feria del absurdo", concluyó la enfermera en relación a los comentarios que ponían en duda la veracidad de la vacunación.