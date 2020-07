Amor puro: cuida durante 42 años de un discapacitado que abandonaron en su puerta siendo bebé

A Lianquing no le importó la discapacidad de aquel bebé que había llegado hasta su puerta y decidió darle todo su amor , con una dedicación absoluta. La bondadosa madre lleva con orgullo un título que a pesar de que la sangre no les vincula, lo hace algo más poderoso, un amor puro y desinteresado.

Lianqing recuerda la mañana en la que su hijo apareció en su vida, de profesión enfermera, ese día libraba de su turno y cuando se despertó escuchó por la ventana el llanto de un bebé. Cuando abrió la puerta encontró una canastilla con un bebé dentro y una nota con la fecha de nacimiento del niño.



En ese momento la mujer tenía 31 años, así que ella y su marido decidieron adoptar al pequeño ya que no habían podido tener descendencia. Asegura que la llegada del niño trajo “mucha diversión a la familia”



A la edad de dos años y durante un chequeo rutinario, la mujer advirtió a los médicos que el niño a pesar de la edad no había aprendido a caminar, por lo que poco después le diagnosticaron parálisis cerebral. Los médicos le dijeron que su hijo no podría hablar ni caminar.



El marido de Lianquing y su suegra le dijeron que lo mejor era entregar el niño a un orfanato, pero ella se negó y durante los 42 años del chico, no se ha separado de él ni un momento, pese a que ello le costó la relación con su esposo, la cual se distanció con el tiempo.



Pese a contar tan solo con su pensión para cuidar de su hijo, nunca ha dejado de procurarle los mejores cuidados y atención, un amor de los que llenan al mundo de esperanza.