Un anciano de 86 años sufre un derrame cerebral y se salva gracias a su chihuahua

El hombre explicó que había entrenado al animal para alertar a un conocido , de nombre Kim, en caso de que sufriera una emergencia médica y no pudiera usar el teléfono. Armstrong dice que normalmente es muy reservado y pasa la mayor parte del tiempo con su perro, así que cuando las cosas salieron mal, se dirigió a él.

Lo que comenzó como un día normal para el veterano de 86 años se convirtió rápidamente en una situación de emergencia. Me senté en mi silla, tomé mi café y lo siguiente que sé es que fue después del almuerzo", recordó, "y ni siquiera pude hacer que mi mano se moviera y mi pie no se movía". Armstrong fue consciente de que estaba teniendo un derrame cerebral y no podía alcanzar su teléfono, así que se dirigió a su chihuahua y mejor amigo y le dijo: "Necesito ayuda. Ve a buscar a Kim". De este modo, 'Bubu' corrió inmediatamente a buscar a Kim, quien llamó al 911 y le salvó la vida con la ayuda de los paramédicos y, más tarde, del personal del hospital de Carolina del Este.