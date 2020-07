Steve Bannon revela que varios científicos de Wuhan huyeron y entregarán pruebas de la culpabilidad de China

"No están hablando con los medios de comunicación todavía, pero hay gente del laboratorio de Wuhan y otros laboratorios que han llegado a Occidente y están entregando pruebas de la culpabilidad del Partido Comunista Chino ", afirmó en una entrevista con el Daily Mail. "Creo que la gente se va a sorprender", añadió.

"Tienen pruebas muy convincentes"

El ex funcionario norteamericano, que formó parte del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos durante su estancia en la Casa Blanca, reveló que los investigadores de EEUU, Europa y Reino Unido, con quienes colaboran los desertores, creen que el coronavirus se propagó como resultado de un accidente en el que se realizaron experimentos para desarrollar vacunas y fármacos terapéuticos para tratar los virus del tipo Sars. "Creo que tienen inteligencia electrónica, y que han hecho un inventario completo de quién ha proporcionado acceso a ese laboratorio. Tienen pruebas muy convincentes ", dijo.

Según apuntó, los científicos que huyen del régimen comenzaron a salir de China y Hong Kong a mediados de febrero. “La inteligencia de EEUU, junto con el MI5 y el MI6 están tratando de construir un caso legal muy completo, que puede tomar mucho tiempo”, explicó y lanzó una ironía: “No es como James Bond”. “Estos tipos estaban haciendo experimentos para los que no estaban totalmente autorizados o no sabían lo que estaban haciendo y que de alguna manera, ya sea por un error involuntario o por un técnico de laboratorio, una de estas cosas salió de allí. No es tan difícil que estos virus se fuguen. Por eso estos laboratorios son tan peligrosos”, señaló.