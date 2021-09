Cadena perpetua por asesinar a su hija no biológica de 17 años: le había acusado de abusos sexuales

Scott Walker ha sido sentenciado a cadena perpetua tras haber sido declarado culpable del asesinato de su hija no biológica de 17 año s después de que ella lo acusara de abusos sexuales , según infoma 'The Sun' . Barnadette Walker fue vista con vida por última vez el 18 de julio de 2020, cuando su padre la recogió de casa de sus abuelos. El cadáver de la adolescente nunca fue hallado después de que Walker urdiera una red de mentiras para engañar a la policía.

El padre inventó el "tortuoso y perverso" complot después de que la niña le pidiera ayuda a su madre, acusando a Scott de abuso sexual reiterado y durante años . Lamentablemente para la menor, la madre no le creyó y prefirió entregar su lealtad al asesino. Walker ha sido encerrado de por vida con un mínimo de 32 años tras ser hallado culpable y por pervertir el curso de la justicia. La madre también ha sido sentenciada a seis años de cárcel . Al sentenciar a Walker, la jueza McGowan dijo que su negativa a decirle a la policía dónde está el cuerpo de Bernadette "significa que no se le puede mostrar el respeto que se merece".

En el contexto del juicio, la policía publicó recientemente un fragmento de su diario de vida que fue aceptado como prueba y que dice lo siguiente: "Le conté a mi mamá sobre mi papá y el abuso. Me llamó mentirosa y amenazó con matarme si se lo decía a la policía. No siento nada ahora mismo porque siempre pensé que mi madre se ocuparía y todo desaparecería. Pero no, todavía está aquí diciéndome que lo inventé. ¿Qué clase de madre no creería a su hija?".