China aprueba realizar pruebas clínicas con una vacuna en forma de aerosol y dice que las de fase 3 funcionan

No solo eso. Según un responsable del Grupo Nacional de Biotecnología de China, filial de la entidad que desarrolla dos de las cuatro vacunas chinas que se encuentran en fase 3 de pruebas clínicas, dichas vacunas no han generado ningún efecto adverso en las cientos de miles de personas en las que se ha testado, ha informado La Vanguardia. Además, ha añadido que con los resultados obtenidos hasta la fecha “no hay duda de que la inmunidad puede durar entre uno y tres años”. Esto, haría innecesario organizar campañas de vacunación anuales contra la COVID-19 similares a las que hay con la gripe.