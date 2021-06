Condenan a cuatro jóvenes por violar, drogar y asesinar a Desirée: el caso que conmocionó a Italia

La madre de la joven esperaba cuatro cadenas perpetuas

”Esperaba cuatro cadenas perpetuas, pero no estoy satisfecha con esta sentencia, sobre todo porque uno de los acusados fue puesto en libertad y eso no debía suceder. No obtuve justicia”, dijo Barbara Mariottini, madre de Desiree, después de la sentencia. La madre de la joven se refería a Brian Minthe, condenado a 24 años y medio de cárcel y que iba a ser liberado al expirar su periodo de prisión preventiva por un delito de tráfico de drogas, aunque finalmente la fiscalía emitió una nueva medida cautelar en las últimas horas por asesinato y permanecerá en prisión.