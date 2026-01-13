Gonzalo Barquilla 13 ENE 2026 - 18:27h.

Dolor en Almería y Sevilla por la muerte de Francisco García Águila: sufrió un fallo cardiaco provocado por causas que se desconocen

Muere un niño de 13 años en Sevilla, del equipo infantil Peloteros, de forma repentina

La provincia de Almería se encuentra de luto por la muerte de Francisco García Águila, el niño de 13 años que falleció en el Hospital Universitario de la Merced de Osuna (Sevilla) la noche del pasado lunes debido a un fallo cardiaco provocado por causas que aún se desconocen. El pequeño empezó a sentirse mal el domingo, sufrió una subida de fiebre que requirió su ingreso y cabó falleciendo pasadas unas horas.

Francisco era hijo de dos almerienses. Tal y como ha informado la Hermandad del Gran Poder, su padre, Francisco José García Guzmán, fue hermano mayor de la citada hermandad, de la que toda la familia es hermana.

"Nos unimos en el dolor y en la oración, pidiendo a Dios que colme de consuelo a su familia у confiando a Francisco a su infinita misericordia. Que descanse en la paz eterna", han indicado desde la Hermandad del Gran Poder en Facebook, donde han dedicado unas palabras al pequeño en referencia al Evangelio. Según 'La Voz de Almería', el menor fue el encargado de presentar el cartel anunciador de la procesión del Carmen de El Zapillo en 2024, cuando tenía solo 12 años. La pérdida de Francisco ha causado gran consternación en el barrio de El Zapillo, donde recuerdan la alegría del adolescente.

Además, en la localidad sevillana de Aguadulce, donde reside la familia, han decretado tres días de luto oficial por el deceso: "El Ayuntamiento de Aguadulce, en representación de todos los vecinos del municipio, desea expresar su más profundo dolor y sus más sentidas condolencias a la familia y allegados del menor F.G.A. ante su trágica pérdida. En señal de respeto, unidad y apoyo a la familia en estos momentos de inmenso sufrimiento, se declaran tres días de luto oficial en la localidad, durante los cuales las banderas de los edificios ondearán a media asta y se suspenderán todas las actividades deportivas. El Ayuntamiento de Aguadulce reitera su consternación por este triste suceso y nos unimos al dolor que embarga a nuestro pueblo", publicaba el municipio sevillano en redes.

Asimismo, se han producido otros homenajes. Francisco jugaba en el equipo infantil de la Escuela de Fútbol Peloteros de Sevilla, entidad a la que estaba ligado desde los siete años. El pasado sábado jugó con su equipo contra el Real Betis en la categoría infantil 1ª Andaluza. Desde el club han manifestado su profundo dolor por la muerte del menor, que deja un gran vacío entre sus familiares, aigos y compañeros. Todos esperan que se pueda esclarecer qué le ocurrió al adolescente.