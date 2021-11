La crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se salda con 11 muertos : los refugiados, los grandes damnificados

Desde el lado bielorruso estos punteros láser apuntan a los soldados polacos. El objetivo es impedir, según Varsovia, que frenen a los migrantes que tratan de cruzar la frontera . En las últimas horas, el avance por esta reserva natural no cesa.

Mientras aumenta la tensión entre Minsk y Varsovia, Putin se desmarca hoy del conflicto, asegurando que Rusia no tiene nada que ver con esta crisis. "Lukashenko nunca me ha mencionado la posibilidad de cortar el suministro de gas a Europa", afirma el presidente ruso. La Unión Europea sigue buscando soluciones para frenar este flujo migratorio ilegal. Ya tiene el compromiso de Turquía de no dejar a iraquíes, sirios y yemeníes subir a los vuelos entre entre Estambul y la capital bielorrusa.