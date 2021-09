Encuentran sin vida a Ana y Estrella, una madre y su hija de 8 años que llevaban desaparecidas desde mayo

"Todo el día estuve marcándole y no me contestó. Llegué a la casa y le pregunté a mi esposa si Anita se había comunicado. Me dijo que no y decidimos ir a buscarla a la casa. Entré y me doy cuenta de que no está, no hay pantallas, laptops, y dije ‘está desmayada o la tienen amarrada’. Subí y no encontré nada, ni a ellas ni un colchón y se me hizo extraño", comentaba su padre al diario Milenio.