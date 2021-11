Jorge Alesanco, el investigador español que convive entre leones en Kenia: "Me tratan como uno más"

Todo comenzó con los programas de Félix Rodríguez de la Fuente y con sus visitas al Museo de Ciencias Naturales , algo que le causó "impresión". Cuando pisó por primera vez la sabana africana, a Jorge le esperaba su nueva familia. " Ahora mismo la manada consta de 16 individuos ", comenta el investigador, que sonríe cuando le dicen que son 17 los integrantes. "Eso me halaga", confiesa el naturalista madrileño.

De mirarlos a distancia , a tenerlos a escasos centímetros. "Pienso que los machos de león me consideran uno igual. Marcan conmigo, rugen a mi lado . Vamos juntos a marcar territorio en la noche", precisa sobre su experiencia. El investigador, apodado "el rey de la sabana" , encontró las palabras clave para comunicarse con ellos.

"Ellos saben que yo soy un hombre. Pero han acogido a ese hombre y le han metido quizás en su cultura, en su vida de león", detalla el investigador. Son los secretos para evitar los afilados dientes. "Nunca me han tocado los leones. Si lo han hecho ha sido con la mano abierta. Yo evito el contacto, no me gusta en absoluto abrazar", precisa el primer hombre que se ha integrado en la manada y que lucha por evitar la extinción de estos animales.