Se da cuenta de que está embarazada 45 minutos antes de dar a luz

"Me sorprendí mucho. No parecía algo real. Mi abuela estaba tan sorprendida que no podía creerlo. Tuvimos mucha suerte de que todo salió bien. La verdad es que no me había realizado una prueba de embarazo, no tenía síntomas, nada. Nada de nada" efirma Emmalouise. Después del parto estuvieron dos día ingresadas para comprobar que todo estaba bien.