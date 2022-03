Una madre de Ucrania salva a su recién nacida con su propio cuerpo en una explosión en Kiev

Tras el ataque, al abrir los ojos solo veía a su niña recien nacida cubierta de cristales y de sangre. Pensó que su hija estaba herida y solo era capaz de gritar. "Me hirieron en la cabeza y la sangre comenzó a fluir. Y todo cayó sobre el bebé. Yo no podía entender, pensé que era su sangre. Dmytro se la llevaba y yo gritaba que estaba llena de cristales y de sangre. Hasta que me dijo que la sangre era mía, no de ella", cuenta.