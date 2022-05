“Mi cuerpo no puede seguir”: el mensaje que Deborah James, presentadora con cáncer, nunca quiso escribir

"Nadie sabe cuánto tiempo me queda , pero no puedo caminar, duermo casi todo el día y la mayoría de las cosas que creía garantizadas ahora son sueños lejanos", ha escrito en Instagram. "Sé que estamos indagando todas las posibilidades. Pero, aún con todos los tratamientos innovadores contra el cáncer en el mundo, o incluso si hubiera un nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede seguir".

James, que presenta el podcast de la BBC You, Me and the Big C (en alusión a la c de cáncer), que aborda el día a día de las personas con la enfermedad. Ella fue diagnosticada de un cáncer terminal en 2016 y es "plenamente consciente de que no debería estar viva para escribir esto hoy".