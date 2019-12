Una mujer logra la foto perfecta al conseguir que sus 17 mascotas posen de la misma manera

Parecía imposible, pero finalmente lo logró. Kathy Smith, de 30 años y natural de Gales , no podía creer que lo acababa de conseguir: que sus 17 mascotas -ocho perros y nueve gastos- posasen a la perfección para una foto.

Una hazaña casi imposible, que muestra el duro trabajo hecho por Kathy con sus mascotas. Y es que esta mujer se pasó dos semanas entrenando con ellos. Conseguir la obediencia de los perros, a pesar de la distintas razas de cada uno de ellos, no fue difícil, pues cada vez que se sentaban recibían una golosina por parte de su dueña. Más complicado, sí, fue lograrlo el caso de los gatos.

"Amo a todas mis mascotas, así que estuve muy feliz cuando me las arreglé para conseguir que todos posasen juntos -a pesar de que no fuera fácil de hacer-. Seguí tratando de sacar fotos de los gatos y los perros todos juntos, pero algunos de ellos siempre estaban fuera de cuadro", confiesa Smith.