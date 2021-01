"No dejes que esto te pase a ti": la mujer que vio morir a su madre mientras ambas luchaban contra el covid

"Nunca pensé que el Covid nos golpearía, pero lo hizo. La velocidad con la que arrasó con nuestra familia fue aterradora ", explica Anabel a 'The Mirror'. Por ello avisa: "Si alguien está pensando en romper las reglas, lo insto a que se ponga en mi lugar y piense en cómo sería ver morir a su madre o que le dijeran que es posible que usted no viva".

Anabel también reveló que no pudo asistir al funeral de su madre debido a la enfermedad: "Lo vi por transmisión en vivo. Estaba sola, al igual que mi familia, no podíamos consolarnos, me rompió mi ya frágil corazón". En una última advertencia, recordó que el Covid "no es como la gripe; la gente está muriendo, o si son sobrevivientes como yo, es posible que nunca vuelvan a ser los mismos".