Un niño con autismo de 12 años, en coma; unos jóvenes le dieron alcohol con lejía y huyeron cuando colapsó

Ronnie , de Crawley, West Sussex, se escapó el pasado viernes con su hermano Jimmy, de 11 años , cuando su madre dormía . Según la progenitora, Danielle Potter, sus hijos quedaron con " algunos niños mayores que le dieron a Ronnie una lata de ginebra ". Las autoridades no han confirmado la mezcla, pero la familia asegura que la bebida contenía lejía.

La abuela de Ronnie ha lanzado una recaudación de fondos para apoyarlo después del impactante incidente. "Los niños serán niños, pero este tipo de cosas son ridículas y peligrosas. Ahora está despierto, pero no puede entender por qué no le agrada a nadie y tampoco cómo le han hecho esto cuando les consideraba sus amigos. Quiero demostrarle que a la gente le importa y que no todos son desagradables", concluyó la familiar del pequeño.