Novak Djokovic estará en el Open de Australia . El tenista serbio se ha salido con la suya y podrá participar en la competición, a pesar de no saberse si esta vacunado o no contra el coronavirus , tras recibir una exención médica del gobierno local. Las estrictas medidas impuestas por el gobierno australiano contra la covid19, entre las que destaca la prohibición de entrar al país sin la pauta de vacunación completa, no se aplicará esta vez para el número uno del mundo.

Djokovic anunciaba en su perfil de Instagram la noticia y su marcha hacia Melbourne. Eso sí, no sin antes desear lo mejor a sus seguidores: "¡Feliz Año Nuevo a todos! Les deseo salud, amor y felicidad en cada momento". Y es que tras las vacaciones, toca volver a la carga: "He pasado un fantástico tiempo de calidad con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Down Under con un permiso de exención. ¡Vamos 2022!".