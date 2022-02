Las ojivas nucleares de Rusia garantizan destruir "a EEUU y los países de la OTAN", según un periodista afín a Vladimir Putin

Estas palabras de Dmitry Kiselyov cobran especial relevancia cuando se va a producir el primer encuentro entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia. Una cita a la que el Gobierno ucraniano no va con muchas esperanzas. El propio Volodimir Zelenski, ha asegurado que no cree en el resultado de la reunión. "No creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten. Para que ningún ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando había una mínima posibilidad", ha declarado Zelenski en televisión.