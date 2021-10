Un perro, a punto de morir ahogado tras quedar colgado con su correa por fuera del ascensor

No es la primera vez que un accidente así está a punto de terminar en tragedia. El pasado septiembre, una mujer iba en el ascensor como todos los días para llegar a su casa. Pero tuvo un descuido, y no se percató que su perro se había quedado fuera del ascensor cuando este comenzó a subir. La mascota tenía todas las papeletas para morir ahorcado pero un vecino logró salvar al can y el momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.