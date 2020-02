La gran sorpresa de la Super Bowl: Jennifer López canta junto a su hija, Emme

Tras once minutos de show y de las espectaculares actuaciones en solitario de Shakira y Jennifer López , llegó una de las grandes sorpersas del intermedio de la Super Bowl : la actuación de Emme Maribel , la hija de JLo y Marc Anthony.

El escenario se quedó a oscuras y aparecieron decenas de niñas. Entre ellas Emme, quien se arrancó a cantar junto a su madre el éxito 'Let's Get Loud' . Shakira, mientras, mostraba sus dotes ante la batería.

Además, cuando su madre apareció en el escenario de nuevo arropada por la bandera de Puerto Rico, ella entonó unas letras de la canción 'Born In The U.S.A.', de Bruce Springsteen. Un gesto que para muchos no ha pasado desapercibido y que han interpretado como una canto a los derechos de los latinos.