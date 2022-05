Las últimas palabras del fotógrafo de Azovstal antes de ser capturado por el ejército ruso: "Nos vemos"

No obstante, antes de dejar su contenido de forma gratuita en sus redes sociales, el propio Orest dejaba su último selfi el pasado 2 de mayo. "Esta foto sería perfecta para la 'última foto' para que todos me recordaran así. La foto que mejor me describe, incluso en lo más horrible puedo encontrar algo maravilloso. Pero creo que esta foto será solo el comienzo. El comienzo de nuestra liberación y victoria", escribía el fotógrafo ahora capturado por el ejército de Putin.