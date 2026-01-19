Así era Pablo, el joven maquinista del Alvia muerto al impactar contra el Iryo en Adamuz

Una de las pasiones del joven era la fotografía y cursó el grado en Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid.

Última hora del accidente de tren que deja 40 muertos en Adamuz, Córdoba | Transportes confirma “una rotura o alteración del carril”, pero no si causó el accidente

Compartir







El joven conductor del tren Alvia procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva fallecido en el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) era vecino de Alcorcón, según han confirmado fuentes municipales. Tenía solo 28 años y una de sus pasiones era la fotografía. El cuerpo de Pablo fue encontrado por los equipos de rescate en las inmediaciones del tren de Renfe. "El maquinista salió despedido decenas de metros desde la cabina". A pesar de su juventud, tenía ya una experiencia de cinco años conduciendo trenes de alta velocidad.

Desde el Consistorio alcorconero han trasladado su pésame a los familiares del maquinista y su apoyo al resto de víctimas y allegados en el siniestro. "Desde el Ayuntamiento de Alcorcón queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido en el accidente de Adamuz", ha escrito el Consistorio un mensaje en la cuenta oficial de la red social 'X'.

PUEDE INTERESARTE La niña que ha perdido a sus padres, a su hermano y a su primo en el accidente de Adamuz está con su abuela en un hotel

Igualmente, desde el Consistorio liderado por Candelaria Testa (PSOE) han manifestado también "el interés compartido y compromiso con una declaración unánime y conjunta" con toda la Corporación Municipal en el próximo Pleno del Ayuntamiento. La localidad se ha sumado este lunes al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente y "por solidaridad y cariño" con heridos y familiares.

"Nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y el infinito agradecimiento a los servicios de emergencia desplegados en la zona", ha manifestado la alcaldesa, Candelaria Testa, quien ha declarado luto oficial en el municipio desde las 00.00 horas del día 20 de enero hasta las 00.00 horas del día 22. Durante ese tiempo, las banderas ondearán a media asta y se suspenderá la agenda pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El joven vivía en el barrio de Ondarreta y estudió en el Colegio público Santo Domingo, donde su madre fue profesora hasta el pasado mes de junio, cuando se jubiló. De hecho estaba ahora en un viaje a Egipto. La familia era bastante conocida en Alcorcón.

Antes de acceder a la conducción de trenes, cursó el grado en Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid, donde adquirió una sólida formación en programación, desarrollo de software y lenguajes como Java o C++. Posteriormente completó su formación específica como maquinista en Cetren, el centro de Adif dedicado a la formación, pruebas y simulación de conducción y operación ferroviaria en España, donde obtuvo la licencia y el diploma entre 2019 y 2020, incorporándose después a Renfe como maquinista a jornada completa.