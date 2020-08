La emotiva felicitación de Vanessa Bryant a Kobe por su 42 cumpleaños: "Debería haber sido yo"

"Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi... Estoy completamente destrozada por dentro . Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para hacer que los días de nuestras hijas brillen un poco más. No soy la más fuerte, lo son. Son fuertes y resistentes. Estoy segura de que estarías orgulloso de ellas. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días", relató la viuda de Kobe Bryant .

"Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darte la bienvenida a ti y a Gigi. Estoy enfadada por no haberme ido primero. Siempre quise irme primero, así que egoístamente no lo hice. No tienes que sentir este dolor. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo", escribió.