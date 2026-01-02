Jessica Moretti, esposa del dueño del bar incendiado en Suiza, estaba en el interior de la sala: "Está herida"

Jessica Moretti y su marido Jacques, dueño del bar incendiado, sobrevivieron a las llamas

El horror para escapar del incendio mortal de Suiza: "Sólo había una escalera para evacuar a más de 100 personas"

Compartir







Los países más afectados por la tragedia vivida en el incendio mortal en Crans-Montana, en Suiza, son Italia y Francia. Dos lugares europeos de dónde procedían la mayoría de las víctimas. Ahora, según explica Carlos Herranz desde París, entre los heridos se encuentra Jessica Moretti, esposa de Jacques, dueño del bar quemado, ambos de origen francés.

La tragedia de Suiza afecta a Francia: "Evacuan heridos a París y Lyon"

El reportero cuenta en 'Informativos Telecinco' que "Francia es otro de los países más afectados por la tragedia en Suiza". Según explica el periodista, "el último balance del Ministerio de Exteriores francés habla de ocho ciudadanos franceses desaparecidos y nueve heridos".

Sobre las personas pudieron escapar de las llamas y que están siendo tratadas en el hospital, "varios de ellos ya han llegado a hospitales de Francia, tanto en París como en Lyon".

Por otro lado, Carlos Harranz explica que las "autoridades suizas han pedido esta mañana a las francesas que se incremente el apoyo hospitalario para que puedan recibir aquí en Francia hasta 11 de los 115 heridos, entre los que se encuentra la pareja del dueño del bar".

Jessica Moretti, esposa del dueño del bar, entre los heridos del incendio

En el interior de la sala de Crans-Montana se encontraba Jessica Moretti, la esposa del dueño del bar quemado. Por suerte, la mujer pudo sobrevivir, aunque se encuentra en un estado delicado debido a las heridas que sufrió durante el incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Tanto Jacques como Jessica, ambos son franceses, de la isla de Córcega, y ambos son propietarios de varios locales de ocio de los Alpes suizos", explica Carlos Herranz.

Solo había una escalera de emergencias, según los testigos

El reportero Xavier Colás, desde el lugar de los hechos, cuenta para 'Informativos Telecinco' todos los detalles sobre lo ocurrido en Crans-Montana: "La gran pregunta para los investigadores es saber qué fue lo que causó el fuego en el local que tengo a mi espalda en la noche de Año Nuevo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Aparecen ya algunos testimonios y también vídeos que señalan, por ejemplo, la imagen de un hombre sosteniendo a una mujer en sus hombros y ella con unas bengalas dentro de unas botellas que se acercan peligrosamente al techo", explica Xavier Colás sobre los instantes previos al horror vivido durante la Nochevieja en Suiza.