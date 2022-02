Vladimir Putin dice que quiere"desnazificar Ucrania" y esta le acusa de atacar como los nazis alemanes

Vladimir Putin atacó al fin. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha lanzado un mensaje esta madrugada anunciando el comienzo de un ataque masivo de sus fuerzas armadas con Ucrania. Sus palabras han señalado que de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU, con la aprobación del Consejo de la Federación –Cámara Alta rusa-, he decidido llevar a cabo una intervención militar especial. Según sus palabras, "lucharemos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de Ucrania. No obligamos a nada a nadie". Pero no parece que eso sea el caso. Los tanques rusos están penetrando en Ucrania desde Bielorrusia y Crimea. Parte del pueblo ruso no va a aceptar nunca, con Putin a la cabeza, que Ucrania sea independiente.