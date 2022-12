Las frases del discurso de Navidad 2022 del rey Felipe VI

El rey Felipe VI alerta en su discurso de Navidad de 2022 sobre el riesgo de la división, la erosión de la instituciones y el deterioro de la convivencia

El discurso de Navidad del rey Felipe VI tuvo una duración total con himnos de 12 minutos y 25 segundos, solo el texto acaparó 11 minutos y 38 segundos. Fueron 1.446 palabras que se pronunciaron en el Salón de Audiencias del Palacio de La Zarzuela. El Rey Felipe VI fue vestido con traje azul marino, camisa celeste y corbata granate con rayas cruzadas.

El Rey Felipe VI comenzó su discurso acordándose de la guerra de Ucrania, una guerra de Europa, de todos y que no nos es ajena porque nos afecta a todos. No se olvidó por ello de la importancia de Europa para nuestro país, y de los efectos que la guerra ha causado en la economía, en especial al precio de la compra, de la luz y el gas en el día a día de muchos hogares.

Pero el rey Felipe VI habló como suele de lo que todo el mundo esperaba, y alertó de que "las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción". Y citó tres de los peligros que nos acechan: la división, erosión de las instituciones y el deterioro de la convivencia. Estas son las frases más destacadas del discurso.

Guerra de Ucrania

Hemos sido testigos de 10 meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar

Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas humanas.

A los ucranianos refugiados en nuestro país y a todos sus compatriotas les enviamos, especialmente hoy, nuestro recuerdo y afecto.

Estamos así, ante una nueva guerra en Europa, en las fronteras de algunos de nuestros socios europeos y aliados, y, por tanto, cerca de nosotros

Nuestra seguridad también se ha visto afectada

La soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados son principios irrenunciables de un Orden Internacional

La Cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN que se celebró en España, en Madrid, sirvió para reforzar la unidad de todos los miembros de la Alianza, y también de la Unión Europea

Subida de precios

La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares

Encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación

Democracia y riesgos

Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción

La división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero

Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza.

La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece

No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido

Constitución y su valor

Nuestros valores constitucionales están enraizados en nuestra sociedad; y son por ello la referencia donde los españoles debemos seguir encontrando la unión que nos asegura estabilidad, cohesión y progreso.

Nuestra Constitución, fruto del diálogo y del entendimiento, representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia

La convivencia demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir

El valor de las instituciones

Necesitamos fortalecer nuestras Instituciones

Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud.

Todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos

Debemos seguir compartiendo objetivos con un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos.

Europa

Estoy seguro de que el compromiso de España quedará reforzado con la Presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el año que viene.