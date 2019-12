Arrimadas vuelve a abrir la puerta al plan 122 pero no da el sí a Sánchez

Nada nuevo tras el encuentro de Arrimadas con Sánchez. Y tras el encuentro Sánchez- Casado, menos. El presidente, convencido de llegar a un acuerdo con ERC habla con el resto de partidos ahora, para más que nada guardar las formas y por qué no tener un as en la manga en caso de que ERC decida de nuevo clavar un puñal al PSOE. Ya lo hizo al no aprobar sus cuentas y llevarnos a elecciones. Poco cambia Ciudadanos por el momento con Arrimadas de rostro visible a la espera de ser elegida nueva líder. No apoya a Sánchez con un sí lo que podría sacar a ERC de la ecuación. Pero sigue con la ensoñación de un acuerdo constitucionalista que siempre ha parecido una quimera.