ERC no asume la responsabilidad de que se puedan celebrar terceras elecciones

Cada vez resuena con mayor fuerza la idea de que se puedan celebrar unas terceras elecciones si no se logra llegar a un acuerdo entre los grupos parlamentarios. ERC afirma que queda mucho para conseguir esos esperados pactos políticos y se desmarca de la responsabilidad de una nueva llamada a las urnas. "Llegar a un acuerdo sólido y si eso no pasa, Esquerra Republicana va a votar que no y nadie podrá hacerle culpable de unas terceras elecciones", afirma el presidente de ERC, Sergi Sabrià.



Los independentistas tienen clara su postura: "Nadie va a tener ninguna sorpresa. Esquerra Republicana irá con la autodeterminación y la amnistía", sentencia Sabrià. Mientras, el Gobierno y el PSOE optan por el silencio.