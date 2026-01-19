La Guardia Civil ha captado con un dron cómo ha quedado el lugar de los hechos

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

Compartir







Por el momento, 39 personas han fallecido y un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento este domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. Los trenes involucrados en el grave accidente son uno de la compañía Iryo, que descarriló e invadió la vía contraría y acabó chocando contra el otro tren de ALVIA.

Se trata del cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España y para conocer más a fondo lo ocurrido, la Guardia Civil ha grabado unas impresionantes imágenes aéreas con ayuda de un dron que muestran a la perfección cómo ha quedado el lugar de los hechos tras el trágico accidente.

El accidente ha movilizado más de 220 efectivos, de Seguridad Ciudadana, de Tráfico y GRS, que tienen la ayuda de drones y helicópteros. Pero también participan muchos vecinos que se han puesto manos a la obra para ayudar a las víctimas y se ha habilitado un hospital de campaña en el centro cívico municipal.

Por otro lado, la Guardia Civil ha habilitado un punto de atención en la Comandancia de Córdoba donde los familiares de las víctimas pueden presentar denuncias y facilitar muestras genéticas con el fin de compararlas con las de las personas fallecidas y lograr su identificación.