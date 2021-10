La erupción del volcán de La Palma se encuentra ya en "fase madura"

Afortunadamente, las coladas siguen el mismo recorrido . También de forma subterránea. Los tubos lávicos ayudan a drenarla hacia el mar de forma más rápida. Pero todo puede cambiar, aseguran los técnicos: “Podrían aparecer nuevos centros de emisión, mientras que el caudal no sea capaz de ser asumido por esos tubos lávicos”.

Como todo volcán, el de Cumbre Vieja es imprevisible. Ayer detectaban una nueva fisura a unos 100 metros del centro de emisión. Aunque no preocupa. No es eruptiva y, por tanto, no expulsará ni lava ni gases.