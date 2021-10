Últimas noticias en directo sobre el volcán de La Palma: entra en la llamada fase madura

06:49 H El volcán de La Palma entra en la fase madura

El volcán de La Palma en Cumbre Vieja entra en la fase madura. El final de la erupción tardará tiempo en llegar. La montaña sigue expulsando piedras, cenizas y una lava más espesa. Si su densidad se mantiene así, también se mantendrá el cauce por el que llega al mar. Los tubos lávicos ayudan a drenarla hacia el mar de forma más rápida pero todo puede cambiar.

El martes se detectó una nueva fisura a unos 100 metros del centro de emisión aunque no preocupa porque no es eruptiva y, por tanto, no expulsará ni lava ni gases.