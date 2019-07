Europa da un nuevo portazo a Puigdemont y desestima su demanda para tomar posesión de su escaño

El Tribunal General de la Unión Europa ha desestimado la demanda de medidas cautelares que solicitaron el viernes Carles Puigdemont y Toni Comín para que se obligara al Parlamento Europeo a permitirles tomar posesión de sus escaños. Al igual que les recordó el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, al señalarles que "parece que sus nombres no están en la lista de diputados electos comunicada oficialmente al Parlamento Europeo por las autoridades españolas. En consecuencia, y hasta nuevo aviso de las autoridades españolas, no estoy en posición de tratarles como futuros miembros del Parlamento Europeo". El auto destaca igualmente que los nombres de los dos demandantes no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas y por lo tanto, debe estimarse que no han sido declarados oficialmente electos.