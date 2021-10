El Gobierno da por hecho aprobar los Presupuestos y blindar la legislatura

PNV y Esquerra lo dejan claro. Su apoyo 'in extremis' solo ha sido para el primer trámite, salvar las enmiendas a la totalidad pero el Gobierno lo ve ya tan cerca que da prácticamente por blindada lo que queda de legislatura . "Estamos tratando de avanzar en una recuperación justa, que llegue a todos y que llega a todas. A todos los territorios y a todas las personas", comenta Félix Bolaños.

Para subrayar, lo hace el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no es solo Cataluña y País Vasco. Por su parte, Isabel Rodríguez García, portavoz del Gobierno , asegura que " nadie va a entender que no se quiera estar al lado de la recuperación ".

Por eso, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, comenta que es completamente inexplicable que el PP no los apoye: " Nadie va a comprender que no se quiera estar del lado de la recuperación, del progreso, del avance de España ".

En el PP, un poco a lo suyo están, como el supuesto bloqueo en WhatsApp que Díaz Ayuso no desmiente a García Egea y otros dirigentes de Casado. "Yo tengo responsabilidades de Gobierno y no puedo estar a discusiones de patio de colegio. No se entendería", comenta Isabel Díaz Ayuso sobre la polémica. Por eso, la presidenta de la Comunidad prefiere hablar de la necesidad de inversiones del Estado en Madrid.