ERC condiciona apoyar los Presupuestos Generales del Estado a blindar el catalán en las plataformas digitales

Esquerra Republicana advierte a Sánchez de que no habrá negociación de los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no se compromete, antes del viernes, a blindar la protección del catalán en la futura ley audiovisual. El partido de Junqueras quiere que las grandes plataformas digitales estén obligadas a ofrecer parte de sus contenidos en catalán, euskera y gallego.

Ha sido en boca de la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien ha advertido de que presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno no cumple el pacto de PGE del año pasado y si no se protege el catalán en la ley audiovisual.

En rueda de prensa, ha explicado que se han celebrado las primeras reuniones entre ERC y el Gobierno sobre los PGE, en las que los republicanos han trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que exigen que haya estas dos "condiciones favorables" para poder entrar a negociar los Presupuestos y no presentar una enmienda a la totalidad.



"Saben que para abrir la negociación hace falta que se cumplan los acuerdos previos y que se proteja el catalán en el marco de la legislación audiovisual en el Estado español. Esto abre la puerta a la negociación. Ahora depende de ellos que la puerta se abra o se cierre y nos veamos forzados a presentar una enmienda a la totalidad", ha afirmado.



Para ERC, la primera de estas condiciones es que el Gobierno cumpla el acuerdo que firmaron con los republicanos para sacar adelante los Presupuestos de 2021 y para ello exige que haya una reunión para hacer "inventario" de lo que se ha cumplido y lo que no, que cree que deberá poder ejecutarse.



"Si el cumplimiento es muy insuficiente, habrá que tomar acciones para que se cumpla", aunque no ha concretado si con la celebración de esta reunión ya es suficiente para no presentar la enmienda a la totalidad.