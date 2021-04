La Policía identifica al autor de las amenazas a Reyes Maroto: puso su dirección en el remitente

No hay tregua mientras la campaña en Madrid se encarniza y se vuelve en una batalla polarizada sin parangón donde la palabra fascismo salta de bando. La tensión surgió tras recibir Iglesias, Marlaska y María Gámez -criticada por la Guardia Civil al no guardar su neutralidad constitucional al acudir a los mítines de Gabilondo- sendas cartas con balas y amenazas y ha seguido hoy al recibir Maroto una misiva con un cuchillo que parecía ensangrentado. En este último caso la resolución de casos se ha hecho en horas. La Policía Nacional ha identificado al hombre que ha enviado a la ministra de Comercio, Turismo e Industria, Reyes Maroto, una carta amenazante con una navaja aparentemente ensangrentada. Él mismo había añadido en el remitente del sobre su nombre, sus apellidos y su dirección real, por lo que la identificación no se ha demorado en exceso.