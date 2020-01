PP y Cs critican que Batet y Sánchez no defiendan al Rey ante las críticas de Bildu

Tras la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua en la segunda jornada del debate de investidura , han solicitado la palabra tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el diputado de Cs, Edmundo Bal . Ambos, han criticado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no haya defendido ni la Constitución, ni al Rey , al igual que el candidato a la Presidencia del Gobierno y presidente en funciones, Pedro Sánchez .

"Usted no lo ha hecho, pero lo más escandalosos es que el candidato a la Presidencia del Gobierno no ha defendido ni la Constitución, ni al jefe de Estado, ni a las víctimas del terrorismo después de la intervención que hemos escuchado. Acabo de escuchar la intervención más nauseabunda que he oído jamás en este hemiciclo", ha añadido.